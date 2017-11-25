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Дмитрий Немчанинов
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
3 : 3
Шинник
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Шинник
3
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Химки
0
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:30
Томь
1 : 0
Крылья Советов
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:30
был в запасе
Томь
1
Крылья Советов
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
2 : 4
Крылья Советов
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Авангард
2
Крылья Советов
4
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Нижний Новгород
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Нижний Новгород
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
2
Крылья Советов
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Ротор
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Факел
1
Крылья Советов
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Зенит-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Зенит-2
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Енисей
1
Крылья Советов
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Балтика
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Балтика
0
был в запасе
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
16:00
Спартак-2
0 : 3
Крылья Советов
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
16:00
был в запасе
Спартак-2
0
Крылья Советов
3
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Тамбов
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Тамбов
0
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
Оренбург
3 : 2
Крылья Советов
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 63' - 86'
Оренбург
3
Крылья Советов
2
минуты: 63' - 86'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 69'
Крылья Советов
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 69'