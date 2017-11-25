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Александр Логунов
№44
Защитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Химки
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
Авангард
1 : 2
Луч
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Авангард
1
Луч
2
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Авангард
0
Кубань
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
50'
50'
50'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Авангард
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
Волгарь
1 : 1
Авангард
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Авангард
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
0 : 4
Енисей
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Авангард
0
Енисей
4
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
Химки
1 : 1
Авангард
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
1
Авангард
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
Авангард
1 : 1
Балтика
90'
90'
90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 90' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Томь
2 : 1
Авангард
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Томь
2
Авангард
1
минуты: 1' - 46'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Авангард
1 : 1
Спартак-2
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Авангард
1
Спартак-2
1
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Авангард
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Авангард
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
Авангард
2 : 1
Тамбов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Авангард
2
Тамбов
1
минуты: 87' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 2
Авангард
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Авангард
2
был в запасе