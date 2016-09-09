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Никита Ковалев
№69
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
9.09.2016
9 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
9.09.2016
9 сент. 2016
пт
20:00
был в запасе
Ростов
2
Крылья Советов
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
был в запасе
Ахмат
2
Ростов
1
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:30
Ростов
3 : 0
Томь
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:30
минуты: 56' - 90'
Ростов
3
Томь
0
минуты: 56' - 90'
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
19:30
Зенит
3 : 2
Ростов
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
19:30
был в запасе
Зенит
3
Ростов
2
был в запасе
7.08.2016
7 авг. 2016
вс
21:30
Ростов
0 : 0
Урал
7.08.2016
7 авг. 2016
вс
21:30
был в запасе
Ростов
0
Урал
0
был в запасе
30.07.2016
30 июля 2016
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Оренбург
30.07.2016
30 июля 2016
сб
21:30
был в запасе
Ростов
1
Оренбург
0
был в запасе