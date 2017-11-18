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Владислав Тюфяков
№89
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань
3 : 1
Тюмень
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 89' - 90'
Кубань
3
Тюмень
1
минуты: 89' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
был в запасе
Кубань
0
Сочи
1
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Шинник
0 : 0
Кубань
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Шинник
0
Кубань
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 1
Волгарь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
1
Волгарь
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
Кубань
0 : 0
Луч
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
0
Луч
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Авангард
0
Кубань
1
минуты: 77' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Кубань
2 : 2
Факел
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 85' - 90'
Кубань
2
Факел
2
минуты: 85' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 83' - 90'
Зенит-2
3
Кубань
3
минуты: 83' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
Кубань
1 : 1
Енисей
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
был в запасе
Кубань
1
Енисей
1
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
Балтика
5 : 1
Кубань
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Балтика
5
Кубань
1
был в запасе