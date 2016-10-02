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Василий Пинчук
№88
Защитник
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Команда
Долгопрудный
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
Тюмень
1 : 0
Волгарь
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Сокол
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
был в запасе
Волгарь
2
Сокол
1
был в запасе