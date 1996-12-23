Владислав Шевченко
№96
Вратарь
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Команда
Урожай
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 дек. 1996 (23) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
2
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
был в запасе
Тамбов
1
Краснодар-2
2
был в запасе