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Лента
Матч-центр
Моя команда
Владислав Шевченко
№96
Вратарь
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Урожай
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 дек. 1996 (23) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
2
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
был в запасе
Тамбов
1
Краснодар-2
2
был в запасе