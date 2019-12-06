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Александр Довбня
№5
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1996 (24) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
был в запасе
Спартак
0
Арсенал
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Сочи
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
ЦСКА
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Тамбов
0
Арсенал
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Арсенал
3
был в запасе