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Матч-центр
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Факундо Феррейра
№11
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
14 марта 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Эспаньол
3 : 2
Вулверхэмптон
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Эспаньол
3
Вулверхэмптон
2
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'