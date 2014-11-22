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Матч-центр
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Лутон Шелтон
№78
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сахалин
2 : 3
Волга
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
был в запасе
Сахалин
2
Волга
3
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
Волга
0 : 0
Балтика
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
минуты: 81' - 90'
Волга
0
Балтика
0
минуты: 81' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Анжи
2 : 0
Волга
68'
68'
68'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
минуты: 64' - 90'
Анжи
2
Волга
0
минуты: 64' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
16:00
Волга
1 : 5
Шинник
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
16:00
минуты: 71' - 90'
Волга
1
Шинник
5
минуты: 71' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
Волга
0 : 2
Волгарь
70'
70'
70'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 59' - 90'
Волга
0
Волгарь
2
минуты: 59' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сахалин
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Волга
3
Сахалин
0
минуты: 80' - 90'