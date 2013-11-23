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Виталий Орлов
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
Арсенал
1 : 0
Химик
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
был в запасе
Арсенал
1
Химик
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Шинник
5 : 0
Арсенал
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Шинник
5
Арсенал
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
Арсенал
2 : 0
Оренбург
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
0
минуты: 90' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:00
Арсенал
1 : 2
Енисей
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:00
был в запасе
Арсенал
1
Енисей
2
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
Сибирь
0 : 3
Арсенал
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
минуты: 80' - 90'
Сибирь
0
Арсенал
3
минуты: 80' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Арсенал
2 : 1
Нефтехимик
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Арсенал
2
Нефтехимик
1
был в запасе
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
17:00
Химик
1 : 1
Арсенал
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
17:00
был в запасе
Химик
1
Арсенал
1
был в запасе
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Арсенал
4 : 0
Шинник
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 80' - 90'
Арсенал
4
Шинник
0
минуты: 80' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
Оренбург
2 : 2
Арсенал
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
был в запасе
Оренбург
2
Арсенал
2
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Арсенал
5 : 1
СКА-Хабаровск
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
был в запасе
Арсенал
5
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
18.07.2013
18 июля 2013
чт
14:00
Енисей
1 : 3
Арсенал
18.07.2013
18 июля 2013
чт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Арсенал
3
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Сибирь
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
2
Сибирь
0
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
был в запасе
Сочи
0
Арсенал
1
был в запасе