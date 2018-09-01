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Денис Вамбольт
№95
Вратарь
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
11:00
был в запасе
Луч
0
Мордовия
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
8:00
Луч
0 : 1
Краснодар-2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
8:00
был в запасе
Луч
0
Краснодар-2
1
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
Луч
3
Армавир
0
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
0 : 0
Луч
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Луч
0
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
10:00
Луч
0 : 0
Балтика
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
10:00
был в запасе
Луч
0
Балтика
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
был в запасе
Луч
1
Зенит-2
0
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
был в запасе
Ротор
1
Луч
0
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
был в запасе
Луч
0
Химки
1
был в запасе