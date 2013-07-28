Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Артем Васев
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Балтика
1
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Нефтехимик
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Нефтехимик
1
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:30
Ангушт
1 : 1
Нефтехимик
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:30
минуты: 90' - 90'
Ангушт
1
Нефтехимик
1
минуты: 90' - 90'