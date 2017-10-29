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Матч-центр
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Дмитрий Чванов
№55
Вратарь
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Спартак-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Спартак-2
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Оренбург
1 : 1
Авангард
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Авангард
1
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
Оренбург
3 : 2
Крылья Советов
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Оренбург
3
Крылья Советов
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Оренбург
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Оренбург
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:00
Оренбург
1 : 0
Зенит-2
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Зенит-2
0
был в запасе