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Стивен Цубер
№17
Полузащитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
17 авг. 1991 (28) лет
Рост
182
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Майнц
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 46'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
48'
48'
48'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
48'
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 1
Хоффенхайм
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 63'
Падерборн
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 63'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Герта
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 66'
Хоффенхайм
0
Герта
3
минуты: 1' - 66'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 3
Вольфсбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Байер
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Байер
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Хоффенхайм
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'