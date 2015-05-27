Александру Влад
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2015 27 мая 2015 ср 21:45
Днепр
2 : 3
Севилья
27.05.2015 27 мая 2015 ср 21:45
был в запасе
Днепр
2
Севилья
3
был в запасе
14.05.2015 14 мая 2015 чт 22:05
Днепр
1 : 0
Наполи
14.05.2015 14 мая 2015 чт 22:05
был в запасе
Днепр
1
Наполи
0
был в запасе
7.05.2015 7 мая 2015 чт 22:05
Наполи
1 : 1
Днепр
7.05.2015 7 мая 2015 чт 22:05
был в запасе
Наполи
1
Днепр
1
был в запасе
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
Днепр
1 : 0
Брюгге
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Днепр
1
Брюгге
0
был в запасе
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
Брюгге
0 : 0
Днепр
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Брюгге
0
Днепр
0
был в запасе