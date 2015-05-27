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Матч-центр
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Александру Влад
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
27.05.2015
27 мая 2015
ср
21:45
Днепр
2 : 3
Севилья
27.05.2015
27 мая 2015
ср
21:45
был в запасе
Днепр
2
Севилья
3
был в запасе
14.05.2015
14 мая 2015
чт
22:05
Днепр
1 : 0
Наполи
14.05.2015
14 мая 2015
чт
22:05
был в запасе
Днепр
1
Наполи
0
был в запасе
7.05.2015
7 мая 2015
чт
22:05
Наполи
1 : 1
Днепр
7.05.2015
7 мая 2015
чт
22:05
был в запасе
Наполи
1
Днепр
1
был в запасе
23.04.2015
23 апр. 2015
чт
22:05
Днепр
1 : 0
Брюгге
23.04.2015
23 апр. 2015
чт
22:05
был в запасе
Днепр
1
Брюгге
0
был в запасе
16.04.2015
16 апр. 2015
чт
22:05
Брюгге
0 : 0
Днепр
16.04.2015
16 апр. 2015
чт
22:05
был в запасе
Брюгге
0
Днепр
0
был в запасе