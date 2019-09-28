Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Салли Муниру
№70
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тамбов
Гражданство
Гана
Дата рождения
25 окт. 1992 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Тамбов
0
ЦСКА
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
1
Тамбов
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Тамбов
0
Краснодар
2
был в запасе