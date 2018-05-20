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Хрвойе Милич
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Наполи
2
Кротоне
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
21:45
Сампдория
0 : 2
Наполи
13.05.2018
13 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Сампдория
0
Наполи
2
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
Наполи
2 : 2
Торино
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Наполи
2
Торино
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Фиорентина
3 : 0
Наполи
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Фиорентина
3
Наполи
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
Ювентус
0 : 1
Наполи
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Ювентус
0
Наполи
1
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Наполи
4
Удинезе
2
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Милан
0 : 0
Наполи
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Наполи
2
Кьево
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Сассуоло
1
Наполи
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Дженоа
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Наполи
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
Интер
0 : 0
Наполи
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Интер
0
Наполи
0
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:45
Наполи
2 : 4
Рома
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Наполи
2
Рома
4
был в запасе
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:45
Кальяри
0 : 5
Наполи
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:45
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
5
был в запасе