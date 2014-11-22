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Флориан Баллас
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 3
Байер
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Байер
3
был в запасе
7.11.2014
7 нояб. 2014
пт
22:30
Герта
0 : 2
Ганновер-96
7.11.2014
7 нояб. 2014
пт
22:30
был в запасе
Герта
0
Ганновер-96
2
был в запасе
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 0
Айнтрахт
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Айнтрахт
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
0
Ганновер-96
1
был в запасе