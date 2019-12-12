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Лента
Матч-центр
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Жоаозиньо (Жоао Карлос Рейс Грача)
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 июля 1989 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
1 : 0
Севилья
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
АПОЭЛ
1
Севилья
0
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
2
Карабах
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Карабах
2
АПОЭЛ
2
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Севилья
1 : 0
АПОЭЛ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Севилья
1
АПОЭЛ
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
АПОЭЛ
3 : 4
Дюделанж
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
АПОЭЛ
3
Дюделанж
4
был в запасе