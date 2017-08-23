Вандер Виейра
№77
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 21:45
Славия
0 : 0
АПОЭЛ
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 21:45
был в запасе
Славия
0
АПОЭЛ
0
был в запасе
15.08.2017 15 авг. 2017 вт 21:45
АПОЭЛ
2 : 0
Славия
15.08.2017 15 авг. 2017 вт 21:45
был в запасе
АПОЭЛ
2
Славия
0
был в запасе
2.08.2017 2 авг. 2017 ср 20:00
АПОЭЛ
4 : 0
Вииторул
2.08.2017 2 авг. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
4
Вииторул
0
минуты: 1' - 90'