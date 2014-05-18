Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Седрик Мабвати
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 66'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 70' - 90'
Бетис
4
Вальядолид
3
минуты: 70' - 90'
4.05.2014
4 мая 2014
вс
13:00
Альмерия
3 : 2
Бетис
4.05.2014
4 мая 2014
вс
13:00
был в запасе
Альмерия
3
Бетис
2
был в запасе
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
22:59
Бетис
0 : 1
Реал Сосьедад
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
22:59
был в запасе
Бетис
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Райо Вальекано
3 : 1
Бетис
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
был в запасе
Райо Вальекано
3
Бетис
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
минуты: 60' - 90'
Бетис
0
Севилья
2
минуты: 60' - 90'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
Барселона
3 : 1
Бетис
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 59'
Барселона
3
Бетис
1
минуты: 1' - 59'
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Леванте
1 : 3
Бетис
29'
29'
29'
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
минуты: 1' - 58'
Леванте
1
Бетис
3
минуты: 1' - 58'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
88'
88'
88'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
минуты: 70' - 90'
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 70' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Эльче
0 : 0
Бетис
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эльче
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
8.03.2014
8 марта 2014
сб
20:00
Бетис
2 : 0
Хетафе
8.03.2014
8 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 64'
Бетис
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 64'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
Вильярреал
1 : 1
Бетис
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетик
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Бетис
0
Атлетик
2
минуты: 1' - 66'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Бетис
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Гранада
1
Бетис
0
был в запасе
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
Валенсия
5 : 0
Бетис
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Валенсия
5
Бетис
0
минуты: 1' - 46'
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
90'
90'
90'
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
минуты: 46' - 90'
Сельта
4
Бетис
2
минуты: 46' - 90'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
был в запасе
Бетис
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
Бетис
1 : 4
Барселона
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
был в запасе
Бетис
1
Барселона
4
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
22:59
Малага
3 : 2
Бетис
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 81' - 90'
Малага
3
Бетис
2
минуты: 81' - 90'
1.11.2013
1 нояб. 2013
пт
-:-
Бетис
0 : 0
Леванте
90'
90'
90'
1.11.2013
1 нояб. 2013
пт
-:-
минуты: 65' - 90'
Бетис
0
Леванте
0
минуты: 65' - 90'
Показать все игры