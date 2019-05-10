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Матч-центр
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Хуан Эдуардо Лескано
№99
Нападающий
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Команда
Анжи
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
29 окт. 1992 (27) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
был в запасе
Анжи
0
Арсенал
1
был в запасе
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
минуты: 73' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 73' - 90'
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Анжи
1
Ростов
1
минуты: 79' - 90'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
был в запасе
ЦСКА
2
Анжи
0
был в запасе
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 1
Ахмат
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
19:30
был в запасе
Анжи
0
Ахмат
1
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
минуты: 75' - 90'
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 75' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
был в запасе
Анжи
0
Локомотив
2
был в запасе
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
минуты: 72' - 90'
Оренбург
0
Анжи
1
минуты: 72' - 90'