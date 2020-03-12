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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виктор Коваленко
№26
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
14 февр. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 66'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 66'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
72'
72'
72'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
72'
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'