Виктор Коваленко
№26
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
14 февр. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 66'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 66'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
72'
72'
72'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
72'
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'