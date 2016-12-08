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Лента
Матч-центр
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Вячеслав Танковский
№24
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
57'
57'
57'
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 61'
Брага
2
Шахтер
4
минуты: 1' - 61'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Шахтер
4
Коньяспор
0
минуты: 46' - 90'