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Лента
Матч-центр
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Сергей Болбат
№50
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
13 июня 1993 (26) лет
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
1
Шахтер
2
был в запасе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Бенфика
3
Шахтер
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'