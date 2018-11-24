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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Кудряшов
№17
Нападающий
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 нояб. 1996 (23) года
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Нижний Новгород
2 : 1
Томь
22'
34'
22'
34'
22'
34'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
22'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
Томь
4 : 1
СКА-Хабаровск
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
минуты: 89' - 90'
Томь
2
Факел
0
минуты: 89' - 90'