Патрик Кубицки
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
СКА-Хабаровск
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
был в запасе
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:30
Сибирь
1 : 0
Енисей
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:30
был в запасе
Сибирь
1
Енисей
0
был в запасе
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 10:30
Луч
3 : 0
Сибирь
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 10:30
минуты: 60' - 90'
Луч
3
Сибирь
0
минуты: 60' - 90'
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 15:00
Сибирь
1 : 1
Балтика
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 15:00
был в запасе
Сибирь
1
Балтика
1
был в запасе
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
Нефтехимик
4 : 0
Сибирь
45'
45'
45'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
4
Сибирь
0
минуты: 1' - 46'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 15:00
Сибирь
1 : 1
Ангушт
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 15:00
минуты: 1' - 58'
Сибирь
1
Ангушт
1
минуты: 1' - 58'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Уфа
0 : 3
Сибирь
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 75'
Уфа
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 75'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 15:00
Сибирь
2 : 0
Химик
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 15:00
минуты: 1' - 66'
Сибирь
2
Химик
0
минуты: 1' - 66'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Шинник
2 : 0
Сибирь
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 68' - 90'
Шинник
2
Сибирь
0
минуты: 68' - 90'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 15:00
Сибирь
1 : 1
Оренбург
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 15:00
минуты: 72' - 90'
Сибирь
1
Оренбург
1
минуты: 72' - 90'
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сибирь
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 11:00
минуты: 76' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
1
минуты: 76' - 90'
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 14:00
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
28.07.2013 28 июля 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 70'
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 70'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 75' - 90'
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 75' - 90'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 15:00
Сибирь
4 : 2
Мордовия
18.07.2013 18 июля 2013 чт 15:00
минуты: 76' - 90'
Сибирь
4
Мордовия
2
минуты: 76' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Арсенал
2 : 0
Сибирь
90'
90'
90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
минуты: 72' - 90'
Арсенал
2
Сибирь
0
минуты: 72' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
88'
88'
88'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
минуты: 86' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 86' - 90'