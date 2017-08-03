Киан Хансен
№2
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 21:30
Мидтьюлланд
2 : 1
Арка
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Мидтьюлланд
2
Арка
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:00
Арка
3 : 2
Мидтьюлланд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Арка
3
Мидтьюлланд
2
минуты: 1' - 90'