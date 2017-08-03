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Матч-центр
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Киан Хансен
№2
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2017/2018
2016/2017
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:30
Мидтьюлланд
2 : 1
Арка
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Мидтьюлланд
2
Арка
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:00
Арка
3 : 2
Мидтьюлланд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Арка
3
Мидтьюлланд
2
минуты: 1' - 90'