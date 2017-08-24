Эргис Каце
№20
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Албания
Дата рождения
8 июля 1993 (26) лет
Рост
163
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Эстерсунд
2 : 0
ПАОК
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Эстерсунд
2
ПАОК
0
был в запасе
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
ПАОК
3 : 1
Эстерсунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
был в запасе
ПАОК
3
Эстерсунд
1
был в запасе