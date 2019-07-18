Артурас Зулпа
№8
Полузащитник
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Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
10 июня 1990 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 15:00
Тобол
1 : 1
Женесс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Тобол
1
Женесс
1
минуты: 1' - 90'
10.07.2019 10 июля 2019 ср 18:55
Женесс
0 : 0
Тобол
64'
64'
64'
10.07.2019 10 июля 2019 ср 18:55
минуты: 1' - 90'
Женесс
0
Тобол
0
минуты: 1' - 90'