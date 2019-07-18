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Артурас Зулпа
№8
Полузащитник
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Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
10 июня 1990 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.07.2019
18 июля 2019
чт
15:00
Тобол
1 : 1
Женесс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Тобол
1
Женесс
1
минуты: 1' - 90'
10.07.2019
10 июля 2019
ср
18:55
Женесс
0 : 0
Тобол
64'
64'
64'
10.07.2019
10 июля 2019
ср
18:55
минуты: 1' - 90'
Женесс
0
Тобол
0
минуты: 1' - 90'