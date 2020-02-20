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Эдин Вишча
№7
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
17 февр. 1990 (30) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
77'
77'
77'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
77'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90'