Владислав Габовс
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
13 июля 1987 (32) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
Рига
2 : 1
Пяст
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
был в запасе
Рига
2
Пяст
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
Пяст
3 : 2
Рига
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
был в запасе
Пяст
3
Рига
2
был в запасе