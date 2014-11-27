Себастьян Маннстрём
№7
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
ХИК
2
Копенгаген
1
был в запасе
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
ХИК
2 : 1
Торино
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
ХИК
2
Торино
1
был в запасе