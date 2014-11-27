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Лента
Матч-центр
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Себастьян Маннстрём
№7
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
ХИК
2
Копенгаген
1
был в запасе
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
ХИК
2 : 1
Торино
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
ХИК
2
Торино
1
был в запасе