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Матч-центр
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Клиффорд Балдаччино
№13
Полузащитник
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Команда
Слима
Гражданство
Мальта
Дата рождения
9 февр. 1988 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:00
Гзира Юнайтед
2 : 2
Вентспилс
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:00
был в запасе
Гзира Юнайтед
2
Вентспилс
2
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
17:45
Вентспилс
4 : 0
Гзира Юнайтед
25.07.2019
25 июля 2019
чт
17:45
был в запасе
Вентспилс
4
Гзира Юнайтед
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Хайдук
1 : 3
Гзира Юнайтед
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
Хайдук
1
Гзира Юнайтед
3
был в запасе
9.07.2019
9 июля 2019
вт
19:00
Гзира Юнайтед
0 : 2
Хайдук
9.07.2019
9 июля 2019
вт
19:00
был в запасе
Гзира Юнайтед
0
Хайдук
2
был в запасе