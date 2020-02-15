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Саркис Адамян
№23
Нападающий
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Армения
Дата рождения
23 мая 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 3
Вольфсбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
3
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Байер
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Байер
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
83'
83'
83'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
83'
был в запасе
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
79'
79'
79'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
79'
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Фортуна
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
48'
48'
48'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
48'
был в запасе
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Герта
2 : 3
Хоффенхайм
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Герта
2
Хоффенхайм
3
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
54', 79'
54', 79'
54', 79'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
54', 79'
минуты: 1' - 82'
Бавария
1
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 82'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
был в запасе
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
90'
90'
90'
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Фрайбург
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Фрайбург
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 2
Вердер
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Вердер
2
был в запасе