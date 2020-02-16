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Унаи Гарсия
№15
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 сент. 1992 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2013/2014
2012/2013
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
14'
14'
14'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
14'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Осасуна
2
Леванте
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Сельта
1
Осасуна
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Осасуна
1
Севилья
1
был в запасе