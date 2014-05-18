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Исраэль Пуэрто
№30
Защитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2012/2013
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Эльче
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
минуты: 82' - 90'
Севилья
3
Эльче
1
минуты: 82' - 90'
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Севилья
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
минуты: 87' - 90'
Реал Сосьедад
1
Севилья
1
минуты: 87' - 90'
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
-:-
Севилья
1 : 3
Атлетико
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
-:-
минуты: 63' - 90'
Севилья
1
Атлетико
3
минуты: 63' - 90'