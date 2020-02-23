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Алессандро Дейола
№14
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 авг. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2012/2013
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
43'
43'
43'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
11'
43'
11'
43'
11'
43'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
11'
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Ювентус
4
Кальяри
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
1
был в запасе
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Лацио
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Кальяри
2
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кальяри
4
Сампдория
3
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
был в запасе
Лечче
2
Кальяри
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
Кальяри
5 : 2
Фиорентина
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
был в запасе
Кальяри
5
Фиорентина
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
0
Кальяри
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Кальяри
3
Болонья
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Рома
1
Кальяри
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Кальяри
3
Дженоа
1
был в запасе
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