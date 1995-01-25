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Матч-центр
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Калум Чамберс
№21
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 янв. 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 23'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 1' - 23'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
87'
87'
87'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
был в запасе
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
66'
66'
66'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 46'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
51'
51'
51'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
10'
10'
10'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
81'
81'
81'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
81'
минуты: 46' - 90'
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 46' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Уотфорд
2
Арсенал
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Ливерпуль
3
Арсенал
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
был в запасе
Арсенал
2
Бернли
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'