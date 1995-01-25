Калум Чамберс
№21
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 янв. 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 23'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 1' - 23'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
87'
87'
87'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
9.12.2019 9 дек. 2019 пн 23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019 9 дек. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
5.12.2019 5 дек. 2019 чт 23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
5.12.2019 5 дек. 2019 чт 23:15
был в запасе
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
66'
66'
66'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 46'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
51'
51'
51'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
10'
10'
10'
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
81'
81'
81'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
81'
минуты: 46' - 90'
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 46' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:30
был в запасе
Уотфорд
2
Арсенал
2
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:30
был в запасе
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:30
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:30
был в запасе
Ливерпуль
3
Арсенал
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:30
был в запасе
Арсенал
2
Бернли
1
был в запасе
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'