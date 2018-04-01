Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фарес Бахлули
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Стандард
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Лилль
0 : 1
Амьен
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Лилль
0
Амьен
1
был в запасе
16.03.2018
16 марта 2018
пт
22:45
Монако
2 : 1
Лилль
16.03.2018
16 марта 2018
пт
22:45
был в запасе
Монако
2
Лилль
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Лилль
1 : 1
Монпелье
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Монпелье
1
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:00
Нант
2 : 2
Лилль
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Нант
2
Лилль
2
был в запасе
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
19:00
Лилль
0 : 3
ПСЖ
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Лилль
0
ПСЖ
3
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Лилль
2 : 1
Страсбур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Лилль
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Труа
1
Лилль
0
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Лилль
1 : 2
Ренн
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
2
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Лилль
1 : 1
Ницца
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Лилль
1
Ницца
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Лилль
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Лилль
0
был в запасе
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
81'
81'
81'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Тулуза
0
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Лион
1 : 2
Лилль
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
был в запасе
Лион
1
Лилль
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Монпелье
3 : 0
Лилль
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
3
Лилль
0
был в запасе
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
Метц
0 : 3
Лилль
67'
35'
67'
35'
67'
35'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
67'
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
23:00
Лилль
0 : 1
Марсель
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
23:00
был в запасе
Лилль
0
Марсель
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Лилль
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Ренн
1
Лилль
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Амьен
-:-
Лилль
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
-
Лилль
-
минуты: 1' - 90'
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:45
Лилль
0 : 4
Монако
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:45
был в запасе
Лилль
0
Монако
4
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Лилль
0
был в запасе
Показать все игры