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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тим Альбутат
№14
Полузащитник
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Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Фрайбург
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
минуты: 63' - 90'
Шальке-04
2
Фрайбург
0
минуты: 63' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
был в запасе