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Матч-центр
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Хосе Антонио Каро
№36
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
22:59
Бетис
0 : 1
Реал Сосьедад
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
22:59
был в запасе
Бетис
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Леванте
1 : 3
Бетис
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
был в запасе
Леванте
1
Бетис
3
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Эльче
0 : 0
Бетис
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
минуты: 17' - 41'
Эльче
0
Бетис
0
минуты: 17' - 41'
8.03.2014
8 марта 2014
сб
20:00
Бетис
2 : 0
Хетафе
8.03.2014
8 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Бетис
2
Хетафе
0
был в запасе
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
Вильярреал
1 : 1
Бетис
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
был в запасе
Вильярреал
1
Бетис
1
был в запасе
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Бетис
0
Реал
5
минуты: 78' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
был в запасе
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
был в запасе
Бетис
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
Бетис
1 : 4
Барселона
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Барселона
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
22:59
Малага
3 : 2
Бетис
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 54' - 90'
Малага
3
Бетис
2
минуты: 54' - 90'