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Франсиско Варела
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
Бетис
2 : 1
Хетафе
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
минуты: 80' - 90'
Бетис
2
Хетафе
1
минуты: 80' - 90'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
18:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
8.05.2016
8 мая 2016
вс
18:00
минуты: 89' - 90'
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 89' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:30
Бетис
0 : 2
Барселона
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:30
был в запасе
Бетис
0
Барселона
2
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
2 : 0
Бетис
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Севилья
2
Бетис
0
был в запасе
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
22:00
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
22:00
минуты: 1' - 66'
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 66'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
0:05
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 72'
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
минуты: 1' - 72'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
Бетис
1 : 1
Реал
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:30
был в запасе
Бетис
1
Реал
1
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
Бетис
0 : 0
Севилья
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
минуты: 84' - 90'
Бетис
0
Севилья
0
минуты: 84' - 90'
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
был в запасе
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
Леванте
0 : 1
Бетис
80'
80'
80'
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:30
Бетис
0 : 1
Атлетико
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
0:05
Малага
0 : 1
Бетис
90'
90'
90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Малага
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
22:30
Бетис
1 : 3
Атлетик
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
22:30
минуты: 56' - 90'
Бетис
1
Атлетик
3
минуты: 56' - 90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:15
Гранада
1 : 1
Бетис
69'
69'
69'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:15
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
23:05
Бетис
1 : 3
Эспаньол
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
23:05
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эспаньол
3
минуты: 1' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 2
Бетис
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90'