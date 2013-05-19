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Марко Феррара
№62
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Интер
2
Удинезе
5
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
Дженоа
0 : 0
Интер
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
был в запасе
Дженоа
0
Интер
0
был в запасе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Интер
1
Лацио
3
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Интер
5.05.2013
5 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Наполи
3
Интер
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Палермо
1
Интер
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
был в запасе
Интер
1
Парма
0
был в запасе