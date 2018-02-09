Агер Акетче
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 дек. 1993 (26) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.02.2018 9 февр. 2018 пт 23:00
Атлетик
0 : 0
Лас-Пальмас
9.02.2018 9 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Атлетик
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:30
Леванте
1 : 2
Атлетик
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:30
был в запасе
Леванте
1
Атлетик
2
был в запасе
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 22:45
Атлетик
0 : 0
Реал
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 22:45
был в запасе
Атлетик
0
Реал
0
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 14:00
Депортиво
2 : 2
Атлетик
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 14:00
был в запасе
Депортиво
2
Атлетик
2
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 22:45
Атлетик
1 : 1
Вильярреал
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 22:45
был в запасе
Атлетик
1
Вильярреал
1
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:30
Малага
3 : 3
Атлетик
89'
89'
89'
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:30
был в запасе
Малага
3
Атлетик
3
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 17:15
Атлетик
2 : 0
Жирона
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 17:15
был в запасе
Атлетик
2
Жирона
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:15
Эйбар
0 : 1
Атлетик
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:15
был в запасе
Эйбар
0
Атлетик
1
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:15
Атлетик
0 : 0
Хетафе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:15
был в запасе
Атлетик
0
Хетафе
0
был в запасе