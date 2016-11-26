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Алексей Домшинский
№90
Нападающий
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
5 : 2
Сокол
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 68' - 90'
Тосно
5
Сокол
2
минуты: 68' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Сокол
0 : 4
Спартак-2
90'
90'
90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 61' - 90'
Сокол
0
Спартак-2
4
минуты: 61' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
Луч
0 : 3
Сокол
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 83' - 90'
Луч
0
Сокол
3
минуты: 83' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Волгарь
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 71' - 90'
Сокол
0
Волгарь
0
минуты: 71' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Сокол
1 : 0
Балтика
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 69' - 90'
Сокол
1
Балтика
0
минуты: 69' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:00
Динамо
1 : 1
Сокол
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:00
минуты: 80' - 90'
Динамо
1
Сокол
1
минуты: 80' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Сокол
0 : 3
Енисей
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 58' - 90'
Сокол
0
Енисей
3
минуты: 58' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
14:00
Тюмень
1 : 1
Сокол
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
14:00
минуты: 78' - 90'
Тюмень
1
Сокол
1
минуты: 78' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
83'
83'
83'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
минуты: 75' - 90'
Нефтехимик
2
Сокол
2
минуты: 75' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
Кубань
0 : 0
Сокол
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
минуты: 53' - 90'
Кубань
0
Сокол
0
минуты: 53' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
0
Сокол
0
минуты: 90' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Сокол
1 : 1
Сибирь
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Сокол
1
Сибирь
1
минуты: 81' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Химки
0 : 0
Сокол
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Химки
0
Сокол
0
минуты: 68' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Сокол
2 : 3
СКА-Хабаровск
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 73'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 73'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
Тамбов
0 : 0
Сокол
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 66'
Тамбов
0
Сокол
0
минуты: 1' - 66'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:00
Сокол
1 : 2
Тосно
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 74'
Сокол
1
Тосно
2
минуты: 1' - 74'
1.08.2016
1 авг. 2016
пн
17:00
Спартак-2
3 : 2
Сокол
1.08.2016
1 авг. 2016
пн
17:00
минуты: 67' - 90'
Спартак-2
3
Сокол
2
минуты: 67' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
Сокол
1 : 0
Луч
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 59'
Сокол
1
Луч
0
минуты: 1' - 59'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Сокол
63'
63'
63'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:30
минуты: 60' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Сокол
1
минуты: 60' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Сокол
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 70' - 90'
Волгарь
2
Сокол
1
минуты: 70' - 90'
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