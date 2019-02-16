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Матч-центр
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Джордан Арчер
№1
Вратарь
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
12 апр. 1993 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:00
Уимблдон
0 : 1
Миллуолл
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Уимблдон
0
Миллуолл
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
Миллуолл
3 : 2
Эвертон
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
Миллуолл
2 : 1
Халл Сити
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90'