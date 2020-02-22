Федерико Ди Франческо
№34
Нападающий
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 июня 1994 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
был в запасе
СПАЛ
1
Ювентус
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
20'
20'
20'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
61'
61'
61'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
45'
45'
45'
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Рома
3
СПАЛ
1
был в запасе
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
0
СПАЛ
0
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
17'
17'
17'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
17'
минуты: 1' - 57'
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 1' - 57'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:30
Сассуоло
3 : 0
СПАЛ
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
СПАЛ
2 : 1
Лацио
90'
90'
90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
СПАЛ
2 : 3
Аталанта
7'
7'
7'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
7'
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Аталанта
3
минуты: 1' - 90'