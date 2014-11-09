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Лента
Матч-центр
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Вальмир Нафиу
№34
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Македония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 0
Гамбург
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:30
минуты: 79' - 90'
Вольфсбург
2
Гамбург
0
минуты: 79' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Герта
3 : 0
Гамбург
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Герта
3
Гамбург
0
минуты: 74' - 90'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
Гамбург
1 : 2
Айнтрахт
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
был в запасе
Гамбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Гамбург
0 : 0
Бавария
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
0
Бавария
0
был в запасе