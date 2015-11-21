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Леван Джаркава
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
был в запасе
Сокол
0
Армавир
0
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
85'
85'
85'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
0 : 1
Армавир
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
7:00
был в запасе
Луч
0
Армавир
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
был в запасе
Армавир
0
Байкал
2
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 57'
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 57'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:45
Армавир
1 : 2
Факел
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:45
минуты: 1' - 90'
Армавир
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Армавир
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 63'
Енисей
3
Армавир
1
минуты: 1' - 63'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
Армавир
1 : 2
Спартак-2
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Армавир
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 69'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Армавир
0 : 0
КАМАЗ
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 86' - 90'
Армавир
0
КАМАЗ
0
минуты: 86' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
Шинник
3 : 0
Армавир
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
минуты: 46' - 90'
Шинник
3
Армавир
0
минуты: 46' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:30
Армавир
1 : 2
Балтика
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:30
минуты: 74' - 90'
Армавир
1
Балтика
2
минуты: 74' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
17:00
Оренбург
2 : 0
Армавир
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
17:00
был в запасе
Оренбург
2
Армавир
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
был в запасе
Армавир
2
Сибирь
0
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 62'
Волга
1
Армавир
0
минуты: 1' - 62'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
18:00
Армавир
0 : 0
Тосно
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
18:00
минуты: 65' - 90'
Армавир
0
Тосно
0
минуты: 65' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
Армавир
0 : 0
Сокол
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
минуты: 88' - 90'
Армавир
0
Сокол
0
минуты: 88' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 58'
Арсенал
0
Армавир
0
минуты: 1' - 58'
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Армавир
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
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